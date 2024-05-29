Türkiye Maarif Vakfı, 30 ülkede Maarif\'e Giriş Sınavı düzenliyor

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Uluslararası standartlarda eğitim veren okulları ve merkezleriyle faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV), 30 ülkeyi kapsayan Maarif'e Giriş Sınavı'na (MAGİS) 20 binden fazla öğrencinin katılımını bekliyor.

TMV'nin ülke temsilciliklerinden AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geleceğin liderlerini ve başarılı bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla Maarif'e Giriş Sınavı yapılıyor.

Öğrenciler, toplam 30 ülkede gerçekleştirilecek MAGİS ile uluslararası standartlarda eğitim veren Maarif Okulları'na girebiliyor.

İlk defa 2018'de, 9 ülkede 2 bin 661 öğrenciye uygulanan sınav, yıllar içinde yaygınlaştı. 2018'den bu yana sınavın yapıldığı ülke sayısı, yaklaşık üç kat artarak 30'a yükseldi, sınava katılan öğrenci sayısı da 7 kat arttı.

Sınava 20 binden fazla öğrencinin katılım bekleniyor

2022-2023 eğitim yılında 28 ülkede gerçekleştirilen MAGİS'e 14 bin 204 öğrenci katılırken, bu yıl 30 ülkede düzenlenecek sınava 20 binden fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

Kapsamı her yıl genişleyen ve Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika'da uygulanan sınavın gerçekleştirileceği ülkeler arasında ABD, Gürcistan, Nijer, Kamerun ve Sırbistan yer alıyor.

Bu sene, şimdiye kadar 25 ülkede sınavlar tamamlandı.

Öğrenciler beş temel alanda eğitim alacak

Her yıl kapsamı ve katılımcısı genişleyen MAGİS ile Maarif Okulları'na giren öğrenciler, beş temel alanda eğitim alacak.

Öğrenciler, temel sosyal bilimler, temel fen ve matematik bilimleri, bilişim ve teknoloji derslerinin yanı sıra eğitim aldıkları ülkelerin milli kültürü konusunda öğrenim görecek.

B2 düzeyinde Türkçe de öğrenecek öğrenciler, ana dil ve öğrenim gördükleri ülkede geçerli bir yabancı dil konusunda da eğitim alacak.