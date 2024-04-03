YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Türkiye Maarif Vakfı, Tunus'ta İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Maarif Vakfı, Tunus'ta İftar Programı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tunus'ta düzenlediği iftar programına Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Zeynep Arkan, TMV Tunus Ülke Temsilcisi Ali Arıkmert, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Tunuslu yetkililer ve veliler ile birçok davetli katıldı. Büyükelçi Demircan, konuşmasında Ramazan ayının insanın kendi nefsiyle bedeni arasındaki mücadeleyi öğrettiğini belirterek, iftarın insanlara mutluluk ve huzur getirdiğini vurguladı. TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Arkan ise Tunus ile olan dostluklarının Maarif Okulları aracılığıyla sürmesini temenni ettiklerini ve hedeflerinin ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

03.04.2024 02:59  Güncelleme: 03:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Tunus'ta iftar programı düzenlendi.

Başkent Tunus'taki iftara Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Zeynep Arkan, TMV Tunus Ülke Temsilcisi Ali Arıkmert, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Tunuslu yetkililer ve veliler ile birçok davetli katıldı.

İftar programında konuşan Büyükelçi Demircan, "Ramazan ayının bize öğrettiği insanın kendi nefsiyle bedeni arasındaki mücadeledir. İçindeki iyilikler, bedenin azgınlıklarına tahakküm kurabiliyor mu? Ruh ve beden arasındaki mücadele ile iyi ve kötünün mücadelesi insanın içinde başlıyor." ifadelerini kullandı.

Demircan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İftarda hazırlanan yemeklerin sunumuna biz sofra kurmak deriz, sofra ile masa arasındaki fark, sofrada zengin, fakir, yaşlı, genç herkes olur, dertler olur, onların çözümü de olur. Sofrada her şey bölüşülür, bu bölüşme insanlara mutluluk ve huzur getirir."

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Arkan da Tunus ile kadim dostluklarının Maarif Okulları vasıtasıyla sürmesini temenni ederek, hedeflerinin tüm insanlığa faydalı ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Tunus Uluslararası Maarif Okullarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veriliyor.

Kaynak: AA

Ahmet Misbah Demircan, Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye, İftar, Tunus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfı, Tunus'ta İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de kuyumcuyu öldüren zanlı kadın kimliğiyle yakalandı
    04:02 İzmir'de kuyumcuyu öldüren zanlı kadın kimliğiyle yakalandı

    İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, 13 günlük kaçışının ardından kadın kimliği ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Küçükçekmece'de 4 katlı otele uzun namlulu silahla ateş açıldı
    03:55 Küçükçekmece'de 4 katlı otele uzun namlulu silahla ateş açıldı

    Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Küçükçekmece'deki bir otele uzun namlulu silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir mermi seyir halindeki metrobüse isabet etti ve otelin dış cephesi de hasar gördü. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

  • Küçükçekmece'de Otele Silahlı Saldırı
    03:41 Küçükçekmece'de Otele Silahlı Saldırı

    Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan otele uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Onlarca kurşunun sıkıldığı sokakta bazı mermiler içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüse isabet etti. Ölü ve yaralının olmadığı saldırıda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
22:05 Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa’ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
20:11 Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
21:48 İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayılacağını açıkladı İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı
21:40 Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları’nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle?
21:15 Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı İhtimaller belli oldu Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu
20:55 Kılıçdaroğlu’ndan Van’daki mazbata krizine çok sert tepki Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki
20:55 Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu! Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı
20:38 Van’da belediye başkanlığının AK Parti’ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş’tan ilk sözler Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 04:04:30. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Maarif Vakfı, Tunus'ta İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement