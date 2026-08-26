Türkiye-Malezya Savunma Görüşmesi - Son Dakika
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Türkiye-Malezya Savunma Görüşmesi

Türkiye-Malezya Savunma Görüşmesi
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Korgeneral Altındağ, Malezya heyeti ile savunma iş birliğini görüştü.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, Malezya Savunma Bakanlığı Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Datuk Mohd Yani bin Daud başkanlığındaki heyet ile Bakanlık'ta Türkiye-Malezya Savunma Bakanlıkları Heyetler Arası Görüşmesi kapsamında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, Malezya Savunma Bakanlığı Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Datuk Mohd Yani bin Daud başkanlığındaki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldi. Türkiye-Malezya Savunma Bakanlıkları Heyetler Arası Görüşmesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, ikili askeri ilişkiler, savunma sanayisi alanındaki iş birliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Malezya Savunma Görüşmesi - Son Dakika

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