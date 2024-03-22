Türkiye, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Türkiye, Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerini iletti. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi ise yaralanmıştı.

22.03.2024 23:37  Güncelleme: 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."

Söz konusu terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye, Moskova, Rusya, Terör, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Manisa'da Badem Üreticileri Don Uyarısına Karşı Nöbet Tuttu
    00:59 Manisa'da Badem Üreticileri Don Uyarısına Karşı Nöbet Tuttu

    Manisa'nın Demirci ilçesinde badem üretimi yapan çiftçiler, meteorolojinin don uyarısı üzerine bahçelerine giderek ağaçlarını korumak için ateş yakıp nöbet tuttu. Badem filizlerinin soğuk havadan etkilenmemesi için saman balyaları yakılarak ağaçlar koruma altına alındı. Çiftçiler, verimin düşmemesi için 2-3 gün boyunca nöbet tutmaya devam edecek.

  • Alkollü motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkıp direğe çarptı
    00:59 Alkollü motosiklet sürücüsü kaldırıma çıkıp direğe çarptı

    Burdur'da alkollü bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız yaralandı. Sürücüye alkollü olduğu ve ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilerek para cezası uygulandı.

  • Burdur'da Motosiklet Kazası: Genç Kız Yaralandı
    00:56 Burdur'da Motosiklet Kazası: Genç Kız Yaralandı

    Burdur'da direksiyon hakimiyeti kaybeden motosikletlinin kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız yaralandı. Kazada alkollü olduğu ve ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilen sürücüye para cezası uygulandı.

  • Fethiye'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı
    00:51 Fethiye'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yeniden Refah Partisi 488 Bin Üye Kaydına Ulaştı
    00:51 Yeniden Refah Partisi 488 Bin Üye Kaydına Ulaştı

    Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partinin 488 bin üye kaydına ulaştığını ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını belirtti. Erbakan, hedeflerinin bir milyon üye sayısına ulaşmak olduğunu ve 31 Mart seçimlerinde oylarını arttıracaklarını söyledi.

  • Türkiye, Macaristan'a 1-0 mağlup oldu
    00:49 Türkiye, Macaristan'a 1-0 mağlup oldu

    A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan'ın golünü Dominik Szoboszlai penaltıdan attı.

  • Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti
    00:41 Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

    Bingöl Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki H.Ü'ye çarpan otomobilin sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç, kız çocuğunun ölümüne neden oldu. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Solhan Devlet Hastanesi morguna götürülürken, araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • M1A Metro Hattı'nda Duman Çıkması: Yolcular Tahliye Edildi
    00:39 M1A Metro Hattı'nda Duman Çıkması: Yolcular Tahliye Edildi

    M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan trenden Aksaray İstasyonu'nda duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi. Olay nedeniyle seferler bir süre yapılamadı, istasyon yolcu girişine kapatıldı. Duman tahliyesinin ardından sorunun giderilmesiyle seferler normale döndü.


00:43 A Milli Takımımız Macaristan’a 1-0 yenildi A Milli Takımımız Macaristan'a 1-0 yenildi
00:38 Moskova’daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi Moskova'daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi
21:38 Moskova’daki terör saldırısından ilk görüntüler Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
21:08 Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
20:46 Moskova’da terör saldırısı: En az 40 ölü, 100’den fazla yaralı var Moskova'da terör saldırısı: En az 40 ölü, 100'den fazla yaralı var
23:51 Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada Kaftancıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
23:35 Bursa İnegöl’de kan donduran kedi katliamı Annenin kuyruğunu, yavrularının ise başlarını kestiler Bursa İnegöl'de kan donduran kedi katliamı! Annenin kuyruğunu, yavrularının ise başlarını kestiler
22:59 Ukrayna, Moskova’daki konser salonu saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı Ukrayna, Moskova'daki konser salonu saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı
22:45 Nevşehir’de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3’ü ağır 7 yaralı Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı
22:25 ABD, Rusya’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
22:19 ABD’den Moskova’da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler
20:08 Hatay’da Lütfü Savaş’a saldırı Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı
19:51 Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 00:55:54. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement