Türkiye, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."
Söz konusu terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
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