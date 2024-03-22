Türkiye, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Yeniden Refah Partisi 488 Bin Üye Kaydına Ulaştı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partinin 488 bin üye kaydına ulaştığını ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını belirtti. Erbakan, hedeflerinin bir milyon üye sayısına ulaşmak olduğunu ve 31 Mart seçimlerinde oylarını arttıracaklarını söyledi.