Türkiye, NATO'nun Caydırıcılığına Katkı Sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye olarak güçlü sanayi altyapısı, yüksek teknoloji kabiliyetleri ve güvenilir iş ortaklığıyla NATO'nun ortak caydırıcılığına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Daha güçlü bir İttifak için birlikte üretmeye, birlikte geliştirmeye ve birlikte başarmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 NATO Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen NATO Savunma Sanayii Forumu'nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Forum boyunca ortak üretim, güvenli tedarik zincirleri, teknoloji işbirlikleri ve savunma sanayisinde dayanıklılığın artırılmasına yönelik önemli temaslarda bulunduklarını belirten Görgün, "Türkiye olarak güçlü sanayi altyapımız, yüksek teknoloji kabiliyetlerimiz ve güvenilir iş ortaklığımızla NATO'nun ortak caydırıcılığına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Daha güçlü bir İttifak için birlikte üretmeye, birlikte geliştirmeye ve birlikte başarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.