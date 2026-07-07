Türkiye, NATO'nun Caydırıcılığına Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Türkiye, NATO'nun Caydırıcılığına Katkı Sağlayacak

07.07.2026 19:14
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SSB Başkanı Görgün, Türkiye'nin NATO ile ortak üretim ve teknoloji işbirliklerine devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye olarak güçlü sanayi altyapısı, yüksek teknoloji kabiliyetleri ve güvenilir iş ortaklığıyla NATO'nun ortak caydırıcılığına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Daha güçlü bir İttifak için birlikte üretmeye, birlikte geliştirmeye ve birlikte başarmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 NATO Ankara Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen NATO Savunma Sanayii Forumu'nun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Forum boyunca ortak üretim, güvenli tedarik zincirleri, teknoloji işbirlikleri ve savunma sanayisinde dayanıklılığın artırılmasına yönelik önemli temaslarda bulunduklarını belirten Görgün, "Türkiye olarak güçlü sanayi altyapımız, yüksek teknoloji kabiliyetlerimiz ve güvenilir iş ortaklığımızla NATO'nun ortak caydırıcılığına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Daha güçlü bir İttifak için birlikte üretmeye, birlikte geliştirmeye ve birlikte başarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, NATO'nun Caydırıcılığına Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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