Türkiye, NATO Zirvesi'nde Savunma Sanayii İşbirliklerini Güçlendirdi - Son Dakika
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Türkiye, NATO Zirvesi'nde Savunma Sanayii İşbirliklerini Güçlendirdi

Türkiye, NATO Zirvesi\'nde Savunma Sanayii İşbirliklerini Güçlendirdi

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen NATO Summit Defense Industry Forum'a katıldı. Görgün, zirvede Türkiye'nin ve müttefiklerinin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmek için önemli işbirlikleri ve fırsatlar oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'nin savunma sanayii altyapısı, yıllarca yapılan fedakarlıklar sonucunda güçlü bir şekilde hazır durumdadır ve NATO için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Görgün, zirvenin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

10.07.2024 00:44
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen NATO Summit Defense Industry Forum'a katıldı.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını daha da güçlendirmek hedefiyle düzenlenen zirvede; önemli toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Türkiye olarak ülkemizin ve müttefiklerimizin imkan ve kabiliyetlerini daha da güçlendirmek için önemli olanaklar oluşturacak bu toplantıları ve forumları oldukça önemli görüyoruz. Yıllarca içinde bulunduğumuz coğrafyanın etkisi ve aldığımız tarihi dersler neticesinde büyük fedakarlıklarla inşa ettiğimiz savunma sanayii altyapımız bugün sadece ülkemizin değil müttefiklerimizin de ihtiyaçlarına yetişecek şekilde hazırdır" dedi.

'TÜRKİYE, NATO'NUN BÜYÜK VE SAYGIN BİR ÜYESİDİR'

Görgün, açıklamalarını şöyle sürdürdü, "Savunma sanayii iş gücümüz hem niteliği hem de maliyeti açısından NATO için de eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Türkiye, NATO'nun büyük ve saygın bir üyesidir. Güçlenen Türkiye'mizin Yükselen Yıldızı Savunma Sanayiimiz, en stratejik noktalarda, en güçlü şekilde varlığını sürdürmeye devam edecektir. Zirvenin başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye, NATO Zirvesi'nde Savunma Sanayii İşbirliklerini Güçlendirdi - Son Dakika

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