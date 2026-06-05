Türkiye-Nijer İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ile Nijer arasında imzalanan yükseköğretim alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik 2026-2030 yıllarını kapsayan Uygulama Protokolü doğrultusunda, Nijer'in başkenti Niamey'de ortak meslek yüksekokulu kurulacak.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare, "Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2026-2030 Yılları İçin Uygulama Protokolü"nü imzaladı.

Protokole göre, iki ülke, Nijer'in ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik uzman ve ara insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla başkent Niamey'de Abdou Moumouni Üniversitesi bünyesinde ortak bir meslek yüksekokulu kurulması için işbirliği yapacak.

Söz konusu yüksekokulun, mesleki ve teknik eğitim alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmesi ve Nijer'in kalkınma hedeflerine katkı sunması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında ayrıca Nijerli öğrencilere Türkçe dil eğitimi verilmesi, kültürel etkileşimin artırılması ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler için akademik ve bilimsel imkanların genişletilmesi öngörülüyor.

Uygulama protokolüyle iki ülkenin devlet üniversiteleri arasındaki akademik ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Bu kapsamda ortak araştırma projelerinin teşvik edilmesi, akademisyenler arasındaki işbirliklerinin artırılması ve bilimsel paylaşımın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.