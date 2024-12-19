Türkiye, Nijeryalı Yetimlere Yardım Eli Uzattı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk hayırseverlerin destekleriyle Nijerya'daki yetimlere yardım ulaştırdı.

TDV, ülkenin Nasarawa, Niger, Plateau, Borno ve Adamawa eyaletlerindeki yetimlere, kasım-aralık ayları yetim himaye ödemelerini yaptı, bununla beraber çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den gönderilen yardımların Nijerya'daki yetimlere umut olduğunu belirtti.

Türk halkının her zaman yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Ortaç, yardımların devam edeceğini dile getirdi.

Ortaç, yetimlerin yardımlardan dolayı Türk halkına şükranlarını sunduğunu aktardı.