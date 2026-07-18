Türkiye\'nin 3. Rahim Nakli Operasyonu Başladı

DÜNYADA kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirerek tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin 3'üncü rahim nakli operasyonu başladı.

2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından dünyada ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı ve tıp literatürüne 'Özkan Tekniği' olarak geçen cerrahi yöntemle Türkiye'nin 3'üncü rahim nakil için bugün operasyon başladı. Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan öncülüğündeki ekip, anne olma hayali kuran M.B.'ye (36) kadavradan nakil için ameliyata girdi.

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi'nde 2011 yılında Derya Sert'e, 2021 yılında Havva Erdem'e rahim nakilleri yapıldı. Tıp literatürüne geçen bu yöntemle bugüne kadar dünyanın farklı noktalarında 100'lerce nakil gerçekleştirildi.