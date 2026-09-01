Türkiye'nin 8 Turcorn'undan 3'ü Oyun Sektöründen: 5,2 Milyar Dolarlık Dream Games Başı Çekiyor - Son Dakika
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Türkiye'nin 8 Turcorn'undan 3'ü Oyun Sektöründen: 5,2 Milyar Dolarlık Dream Games Başı Çekiyor

Türkiye\'nin 8 Turcorn\'undan 3\'ü Oyun Sektöründen: 5,2 Milyar Dolarlık Dream Games Başı Çekiyor
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Türkiye'nin 1 milyar dolar değerlemeyi aşan 8 teknoloji şirketinden 3'ünü Peak Games, Dream Games ve Loom Games oluşturuyor. Dream Games'in oyun içi satın alma geliri 5,2 milyar doları aşarken, Türk geliştiricilerin küresel gelirleri 2025'te 2,76 milyar dolara ulaştı. Sektör, 2009'dan bu yana 3,6 milyar dolar yatırım çekti ve yeni Turcorn'un yine oyun sektöründen çıkması bekleniyor.

ZEYNEP DUYAR/MERT DAVUT - Türkiye'nin 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak "Turcorn" (unicorn) ünvanı alan 8 teknoloji şirketinden 3'ü oyun sektöründe faaliyet gösterirken Türk mobil oyun geliştiricileri küresel gelirlerini ve yatırım çekme kabiliyetlerini hızla artırıyor.

AA muhabirinin mobil uygulama pazar araştırma platformu AppMagic ile mobil oyun içerik platformu Gamigion tarafından hazırlanan rapordan derlediği bilgiye göre, Türk oyun sektörü küresel pazarda "büyük" oynuyor.

Türkiye'de oyun sektörü hızla gelişmeye devam ederken sergilenen başarı "Turcorn 100" listesine de yansıdı. Yapay zekanın sektördeki etkisi, 5G'nin kullanımının yaygınlaşması ve sektördeki şirket sayılarının artmasıyla birlikte birçok marka vitrine çıktı.

Bu kapsamda, oyun sektörünün 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Turcorn olma serüveni Peak Games ile başladı. Dream Games ve Loom da bu firmayı izledi.

8 Turcorn'un 3'ü oyun sektöründen

Türkiye'de mevcut 8 Turcorn'dan 3'ünü Peak Games, Dream Games ve Loom Games şirketleri oluşturdu.

Dream Games'in Royal Match ve Royal Kingdom oyunlarının piyasaya çıkışlarından bu yana toplam oyun içi satın alma geliri 5,2 milyar doları aştı.

Peak Games'in Toy Blast ve Toon Blast oyunları nisan itibarıyla 3,4 milyar dolardan fazla gelir sağlarken, Match Factory'nin geliri 432 milyon doları geçti.

Geçen yıl kurulan Loom Games ise bir yıldan kısa sürede 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Şirketin Pixel Flow oyunu 77 milyon doları aşkın oyun içi satın alma geliri elde etti.

Söz konusu 3 oyun şirketinin bu başarısı, Turcorn olma potansiyeli taşıyan şirketlerin dahil edildiği "Turcorn 100" programına da yansıdı. Listede halihazırda 43 Turcorn adayı firma yer alırken, Ace Academy, Good Job Games, Hypermonk Games, Loop Games, Mega Fortuna, Motion Blur ve UDO Games bunların 7'sini oluşturdu.

Türkiye sektörde pozitif ayrıştı

Türk geliştiricilerin dünya genelindeki oyun içi satın alma gelirleri 2020'de 504 milyon dolarken 2025'te 2,76 milyar doları aştı. Böylece, gelirler 6 yılda yaklaşık yüzde 450 arttı. Bu dönemde yıllık ortalama büyüme yüzde 42'yi buldu.

Türk geliştiricilerin küresel oyun içi satın alma gelirlerinden aldığı pay da aynı dönemde yüzde 1'den yüzde 5'e çıktı. Küresel mobil oyun pazarı 2025'te yalnızca yüzde 3 büyürken Türkiye sektörde pozitif ayrıştı.

Türkiye iç pazarında ise mobil oyunlardan elde edilen gelir geçen yıl yüzde 6 artışla 347 milyon dolara çıkarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. İndirme sayısı yüzde 4 düşüşle 1,8 milyar olurken gelirdeki artış sektörün yeni kullanıcı kazanımından çok mevcut oyunculardan daha fazla değer üretmeye başladığını gösterdi.

?Gelirin yüzde 97'si bulmaca oyunlarından

Türk geliştiricilerin gelirlerinin yüzde 96,9'unu bulmaca oyunları oluşturdu. Strateji oyunlarının payı ise yüzde 0,9'da kaldı.

Geçen yıl Türk oyun şirketleri arasında Dream Games, 1,7 milyar dolarla oyun içi satın alma gelirinde ilk sırada yer aldı. Şirketi 619,7 milyon dolarla Peak Games ve 207 milyon dolarla Rollic Games izledi. Türk geliştirici sayısı da 2020'ye göre 3,1 katına çıktı.

?Yatırım iştahı hız kesmedi

Türk mobil oyun geliştiricilerinin 2009'dan bu yana aldığı toplam yatırım 3,6 milyar dolara ulaştı. Dream Games'in 2025'teki 2,5 milyar dolarlık yatırım işlemi sektör rekoru olurken bu tutar diğer Türk mobil oyun geliştiricilerinin 2009'dan bu yana aldığı yatırımların toplamını geride bıraktı.

Şirketlerin yılda ortalama 24 yatırım turu açıkladığı sektörde, yatırımcı ilgisinin 2020 sonrasında belirgin biçimde hızlandığı görüldü. Dream Games hariç tutulduğunda dahi sektöre geçen yıl 234,03 milyon dolar yatırım yapılırken bu rakam 2020'deki seviyenin 32 katına karşılık geldi.

?Sıradaki Turcorn da oyun sektöründen çıkabilir

Sıradaki Turcorn'un hangi sektörden çıkabileceğine dair öngörülerin de yer aldığı raporda, bir başka Türk oyun şirketi aday gösterildi.

Raporda, Ocak 2024'te kurulan Grand Games'in aynı yıl 3 milyon dolarlık ilk yatırımını aldığı, Ocak 2025'teki 30 milyon dolarlık turun ardından mayıs ayında 70 milyon dolar daha yatırım alarak son 16 ayda 100 milyon dolar topladığı ve şirketin oyunlarının toplam oyun içi satın alma gelirinin kısa sürede 115 milyon doları aştığı bilgisi verildi.

Böylece, Türkiye'nin mevcut 3 oyun Turcorn'u ve sektöre yönelen yatırım iştahı birlikte değerlendirildiğinde, ülkenin yeni milyar dolarlık teknoloji şirketinin yine oyun sektöründen çıkarabileceği beklentisi güçlendi.

Türkiye'de, Peak Games, Getir, Dream Games, Trendyol, Hepsiburada, Insider, Loom ve son olarak HubX olmak üzere 8 Turcorn bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Güncel, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 8 Turcorn'undan 3'ü Oyun Sektöründen: 5,2 Milyar Dolarlık Dream Games Başı Çekiyor - Son Dakika

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