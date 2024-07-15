Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi: FETÖ, terör örgütü olmasının yanı sıra bir casusluk örgütüdür

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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, 8 yıl önce 15 Temmuz'da darbe teşebbüsünde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), terör örgütü olmasının yanı sıra "kült" niteliği haiz bir casusluk örgütü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılı vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı düzenlendi.

Anma törenine, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları, Türk ve Nijeryalı vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Büyükelçi Bayraktar, yaptığı konuşmada, bugünün Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Bayraktar, 15 Temmuz'da darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'nün, terör örgütü olmasının yanı sıra "kült" niteliği haiz bir casusluk örgütü olduğunu söyledi.

FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe girişiminin, Türk demokrasisine, meşru olarak seçilmiş Meclis ve hükümete, milletinin iradesine, birlik ve beraberliğe kastetmiş bir eylem olduğunun altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, bu alçak saldırıyı birlik ve beraberlik içinde bertaraf etmiştir. Bu nedenle 15 Temmuz 2016 tarihi, Türk milleti için hem büyük bir acı ve ihanetin hem de büyük bir zafer ve gururun tarihidir."

Bayraktar, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiğinin bir kez daha örgüt içerisinden gelen itiraf ve ifşaatla ortaya konulduğunu ifade ederek, buna rağmen iradesini, aklını ve vicdanını böyle bir şebekeye kaptıran birçok kişinin bu yalın gerçeği halen kabullenemediğinin görüldüğünü belirtti.