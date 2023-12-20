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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Betta Edu tarafından kabul edildi.
Büyükelçi Bayraktar, Nijerya İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanlığı binasında Edu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasında insani konular ve kalkınma alanlarında muhtemel işbirliği imkanları ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Betta Edu ile görüştü. - Son Dakika