Türkiye Afrika'da Fransa ve Rusya'nın yerini alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Afrika'da Fransa ve Rusya'nın yerini alıyor

04.06.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız Le Monde gazetesi, Fransa ve Rusya'nın etkisinin azaldığı Afrika'da Türkiye'nin Mali'de savunma sanayisi ve ticarette 'sessiz ama derinden' ilerlediğini, 10 yılda ticaretin üç katına çıktığını yazdı.

Fransız basını son dönemlerde Fransa ve Rusya'nın giderek etkisinin azaldığı Afrika ülkelerinde Türkiye'nin ön plana çıktığına işaret edilirken, Le Monde gazetesi özellikle Mali'de Türkiye'nin stratejik varlığını artırdığını yazdı.

Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin Mali'de attığı adımları öne çıkaran haber yayımladı.

Fransa ve Rusya'nın Afrika ülkelerinde etkisinin azaldığına işaret edilen haberde, Ankara ile Bamako arasındaki ticaretin son 10 yılda 3 katına çıktığı belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin Mali'de başta savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda "sessiz ama derinden ilerlediği" ifade edildi.

Mali yönetiminin farklı ülkelerle işbirliği yaptığına değinilen haberde, bu işbirliklerinde Türkiye'nin öne çıktığı belirtilerek "Sessiz ama stratejik şekilde ilerliyorlar. Mali için Türkiye, insansız hava araçları, askeri teçhizat ve eğitim ithalatı konusunda vazgeçilmez bir ortak haline geldi. Türk özel güvenlik şirketlerinin de Mali'de faaliyet gösterdiği bildiriliyor. İki ülke arasında düzinelerce anlaşma imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında iki ülke ilişkilerinin yeni bir ivme kazandığı vurgulanırken, Türkiye'nin geçen yıl Mali'de düzenlediği Bamako Expo Fuarı (BAMEX'25) da ilişkilerin gelişimine katkı sağlayan önemli adımlardan biri olarak öne çıkarıldı.

Ayrıca haberde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşlarının ürün ve kabiliyetlerinin tanıtıldığı BAMEX'in Mali için bir ilk olduğu vurgulandı.

BAMEX ile geliştirilen ilişkilerin Türkiye'de düzenlenen SAHA EXPO 2026'ya da yansıdığı aktarılan haberde, Malili üst düzey isimlerin, SAHA İstanbul öncülüğünde 5-9 Mayıs'ta düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda önemli temaslar kurduğu ve iki ülkenin yakın gelecekte farklı işbirliklerine de imza atabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Le Monde, Ekonomi, Savunma, Fransız, Türkiye, Afrika, Fransa, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Afrika'da Fransa ve Rusya'nın yerini alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:21
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 18:14:25. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Afrika'da Fransa ve Rusya'nın yerini alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.