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Türkiye'nin Arabuluculuğu ile Anlaşma

Etiyopya ve Somali'nin imzaladığı Ankara Bildirisi, bölgeye istikrar getirmek için önemli bir adım.

12.12.2024 19:47
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ADDIS Bölgesel Siyaset Analisti ve Bölgesel Entegrasyon Çalışmaları Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mulushewa, Türkiye'nin aracılık ettiği Etiyopya ve Somali arasında imzalanan "tarihi" Ankara Bildirisi'nin bölgeye istikrar getirmeye hazır olduğunu belirtti.

Mulushewa, Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ve Etiyopya arasında imzalanan bildiriye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin arabuluculuğuyla Somali ile Etiyopya'nın imzaladığı Ankara Bildirisi'nin bölgeye istikrar getirmeye hazır olduğunu söyleyen Mulushewa, her iki ülkenin Afrika Boynuzu'ndaki kilit siyasi aktörler arasında yer aldığını anlattı.

Mulushewa, anlaşmanın, Türkiye'nin her iki ülkeyle geliştirdiği derin güven ve güçlü bağları yansıttığının altını çizerek, bu gelişmenin bölgesel uyum yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İbrahim Mulushewa, Etiyopya ve Somali'nin istikrarsızlıklarının tüm bölgeyi olumsuz etkileyebilecek bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında imzalanan bildirinin, Türkiye'nin bir barış kolaylaştırıcısı olarak artan etkisini ve çatışma içindeki uluslar arasında iş birliğini teşvik etme konusundaki kararlılığını gözler önüne serdiğini belirten Mulushewa, "Bu iki ülke arasında başarılı bir şekilde arabuluculuk yapılması, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Mulushewa, anlaşmanın geniş kapsamlı etkiler yaratmasının beklendiğini, bunun komşu ülkeler arasında daha fazla iş birliğine ilham vereceğini ve anlaşmazlıkların diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla çözülmesi için bir emsal teşkil edeceğini kaydetti.

"Diplomatik ilişkiler bazen düşman ülkeler arasında istikrarsızlık yaratmak için kullanılabilir. Ancak Türkiye, güçlü ilişkilerini barışı teşvik etmek için kullanmıştır." diyen Mulushewa, müzakerelerin aynı zamanda her iki ülkenin de Türkiye'ye duyduğu güven ve saygının bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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