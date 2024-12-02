Türkiye'nin Astana Sürecindeki Rolü Vurgulandı - Son Dakika
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Türkiye'nin Astana Sürecindeki Rolü Vurgulandı

İran, Türkiye'nin Astana sürecindeki yapıcı rolünü ve Suriye'deki gerilimleri azaltma çabasını belirtti.

02.12.2024 15:16
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye'nin Astana sürecinde kilit role sahip olduğunu, Suriye'deki gerilimin azaltılması konusunda faydalı ve yapıcı bir rol oynadığını belirtti.

Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'deki tansiyonun düşürülmesinde Astana sürecinin önemine işaret eden Bekayi, "Türkiye, Astana sürecinde kilit role sahip. Suriye'deki gerilimlerin azaltılması konusunda faydalı ve yapıcı bir rol oynadı. Bu süreç devam etmeli ve Suriye'de durumun daha iyi olması için bundan faydalanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Astana sürecinin Suriye'deki krizi kontrol altına almada en kalıcı ve başarılı mekanizma olduğunu vurgulayan Bekayi, şöyle devam etti:

"Astana süreci çerçevesinde Türkiye, İran ve Suriye bölgedeki gerginliği azaltmak için yoğun çaba gösterdi. 3 garantör ülke, gerginlikleri kontrol altına almak için harekete geçmeye çalıştı. Astana süreci hala canlı ve uluslararası toplum, bu sürecin etkisinin farkında."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Türkiye ziyaretine dair ise Bekayi, "Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Türkiye'deki görüşmeleri terörle mücadeleye yönelik." dedi.

Kaynak: AA

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