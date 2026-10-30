Türkiye\'nin Atina Büyükelçisi Erciyes: "Türkiye, Yunanistan dahil hiçbir komşusuna tehdit teşkil etmemektedir"

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen törende, Türkiye'nin Yunanistan dahil hiçbir komşusuna tehdit teşkil etmediğini, meşru hak ve menfaatlerini korurken bölgesinde barış, refah, istikrar ve işbirliğini hedeflediğini vurguladı.

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla Atina'da coşkuyla kutlandı.

Büyükelçilik konutunda verilen resepsiyona Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu, Yunan sivil ve askeri yetkililer, yabancı ülkelerin Atina'daki diplomatik misyonlarının temsilcileri, basın mensupları, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı izletildi.

Büyükelçi Erciyes, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, aradan geçen 103 yılda ekonomik kalkınma, sanayi, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında büyük ilerlemeler kaydettiğine işaret etti.

Türkiye'nin bugün uluslararası toplumun güçlü, kendine güvenen ve sorumluluk sahibi bir üyesi olduğunu vurgulayan Erciyes, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde barış, istikrar ve refahı önceleyen, etkin ve çok boyutlu bir dış politika izlediğini ifade etti.

Erciyes, Türk-Yunan ilişkilerine de değindiği konuşmasında, son yıllarda iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirildiğini, ticaret, yatırım, turizm ve kültürden düzensiz göç ve organize suçlarla mücadeleye kadar pek çok alanda, ortak menfaatler temelinde işbirliğinin geliştirildiğini belirtti.

Bu olumlu ivmeye rağmen, başta Ege'dekiler olmak üzere, iki ülke arasındaki temel meselelerin çözümünde ilerleme sağlanamadığını, bu amaçla bir diyalog süreci başlatılamadığını söyleyen Erciyes, Türkiye'nin tüm bu sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde, anlamlı bir diyalog yoluyla çözülmesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Erciyes, bu amaçla 2023 Atina Bildirgesi'nin sunduğu ortak çerçeveden tam olarak yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

Temel meseleleri çözme sorumluluğunun sadece Türkiye ve Yunanistan'a ait olduğunu ifade eden Erciyes, üçüncü tarafların buna ancak doğrudan diyaloğu teşvik ederek, adil ve dengeli bir yaklaşım benimseyerek katkıda bulunabileceğini dile getirdi.

Erciyes, "Türkiye, Yunanistan dahil hiçbir komşusuna tehdit teşkil etmemektedir. Meşru hak ve menfaatlerini korurken bölgesinde barış, refah, istikrar ve işbirliğini hedeflemektedir." diye konuştu.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde New York'ta dile getirdiği sözlere atıfta bulunan Erciyes, Erdoğan'ın "Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değil, komşusudur, NATO şemsiyesi altında müttefikidir. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılmayacak kadar nazik ve mühimdir." şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Büyükelçi Erciyes, Yunanistan'da Türkiye'ye yönelik temelsiz korku, ön yargı ve yanlış algıların aşılmasının önemine dikkati çekerek, ortak tarihin husumet yerine dostluk ve işbirliğine ilham vermesi gerektiğini vurguladı.

Erciyes, yakın komşu ve NATO müttefiki olan iki ülkenin ortak çıkarlarının çatışmada değil, işbirliğinde yattığı mesajını verdi.

Resepsiyonda davetlilere geleneksel Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.