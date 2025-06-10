Türkiye\'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, Kırgızistan Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, güven mektubunu Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a sundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Caparov, "Intımak-Ordo" Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'i kabul etti.

Kabulden önce Cumhurbaşkanlığında güven mektubunun takdim töreni gerçekleştirildi.

Görüşmede, Kırgızistan ile Türkiye arasında ticari, ekonomik, insani alanlardaki işbirliğinin yanı sıra parlamentolar arası faaliyetler de dahil olmak üzere ikili işbirliği konuları ele alındı.

Caparov, Büyükelçiyi bu göreve atanmasından dolayı tebrik ederek, Kırgız-Türk dostluğunun ve ortaklığının daha da güçlenmesine önemli katkı sağlayacağına olan güvenini dile getirdi.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü tarihi, kültürel ve manevi bağlara dayandığını vurgulayan Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Kırgızistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin, ülkeler arasındaki stratejik ortaklıkta yeni bir sayfa açtığını kaydetti.

Caparov, Büyükelçi Ökem'e diplomatik faaliyetlerinde başarılar dileyerek, Türkiye ile ikili işbirliğinin daha da ileri seviyelere ulaşacağına olan güvenini ifade etti.

Ökem ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomiden kültüre, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda giderek derinleştiğini belirterek, ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

Bu arada Büyükelçi Ökem, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kırgız-Türk ilişkilerinin siyasi, ticari, ekonomik ve diğer alanlardaki durumu ve geleceği ile önümüzdeki dönemde en üst düzeydeki etkinlikler ele alındı.

Ülkeler arasındaki işbirliğinin hem ikili hem de çok taraflı formatlarda daha da geliştirilmesinin önemini vurgulayan Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasım ayındaki resmi ziyaretinde imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.

Kulubayev, yeni Büyükelçiyi Kırgızistan'daki diplomatik misyonunun başlamasından dolayı tebrik ederek, kendisine verilen görev ve girişimleri uygulamada başarılar diledi.

Ökem, Bişkek'e gelişinden bu yana sağlanan sıcak karşılama ve destek için minnettarlığını dile getirirken, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek için aktif olarak birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.