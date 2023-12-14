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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi yangınla ilgili inceleme raporu talep etti - Son Dakika
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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi yangınla ilgili inceleme raporu talep etti

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Büyükelçilik yakınlarında çıkan yangınla ilgili Kırgızistan makamlarından ayrıntılı inceleme raporu talep ettiklerini bildirdi. Büyükelçi Doğan, Büyükelçiliklerin güvenlik açısından hassas noktalar olduğunu belirterek, yangının endişe yarattığını ifade etti.

Türkiye\'nin Bişkek Büyükelçisi yangınla ilgili inceleme raporu talep etti
14.12.2023 - 11:46,
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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, dün Büyükelçilik yakınlarında bir araçta çıkan yangınla ilgili Kırgızistan makamlarından ayrıntılı inceleme raporu talep ettiklerini bildirdi.

Büyükelçi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçiliklerin güvenlik açısından hassas noktalar olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olduğunu anımsatan Doğan, Türkiye Büyükelçiliği yakınındaki caddede seyir halindeki bir araçta çıkan yangının doğal olarak endişe yarattığını, yangınla ilgili Kırgızistan makamlarından ayrıntılı inceleme raporu talep ettiklerini belirtti.

Doğan, ayrıca, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın kendisini aradığını ve Büyükelçilik personeline geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.

Olay

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği konutunun yer aldığı başkentin en işlek caddelerinden Moskova-Kasım Tınıstanov kavşağında dün öğleden sonra özel plakalı bir araçta yangın çıkmıştı.

Aracın arka kısmında alevleri fark eden sürücü, aracı büyükelçilik konutunun yanındaki Tınıstanov Sokağı'ndaki şerit üzerinde durdurup dışarı çıkmış, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülmüştü.

Alev alan araçta patlamalar meydana gelmiş, olay yerine gelen polis ekipleri kullanılamaz hale gelen araçta inceleme yapmıştı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Tilek Otorov, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bunun bir terör saldırısı olmadığını, araçta kısa devre nedeniyle yangın çıktığını bildirmişti.

Öte yandan, Türkiye Büyükelçiliği yakınındaki yaşanan bu olay öncesinde, aynı gün Bişkek'te 69 Numaralı Devlet Okulu, 2 Numaralı Şehir Hastanesi ve GUM adlı AVM asılsız bomba ihbarları nedeniyle tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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