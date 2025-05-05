Türkiye\'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Din İşleri Bakanı Umar ile görüştü

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Din İşleri Bakanı Prof. Dr. Nasaruddin Umar ile görüşerek, iki ülke arasında dini alandaki işbirliğini ele aldı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükcan, Endonezya Din İşleri Bakanı Prof. Dr. Nasaruddin Umar ile bir araya geldi.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Endonezya Din Bakanlığı arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Şubat'ta Endonezya ziyaretinde imzalanan mutabakat zaptındaki konular ile iki ülke arasında din işleri alanındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Küçükcan, görüşmede, şubat ve nisanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun iki kez bir araya geldiğini, diplomatik ilişkilerin başlangıcının 75. yılında ikili ilişkilerde ciddi bir ivme kaydedildiğini belirterek, din işleri alanında da çoğunluğu Müslüman olan iki ülkenin işbirliklerinin dünyada barış ve istikrara katkıda bulunacağını dile getirdi.

Endonezya Din İşleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında din eğitimi, öğretimi, dini düşüncenin ve İslam medeniyetinin ihyası ve dini yayınlar gibi alanlarda ortak projeler ve değişim programları yürütülebileceğini kaydeden Küçükcan, "iki ülke aydınlarının dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği, çevre sorunları, aşırıcılık, aile ve gençleri bekleyen riskler, insan hakları ihlalleri ve İslamofobi ile mücadele konularında işbirliklerinin etkili olacağını" vurguladı.

Cakarta'da Türk Kültür Merkezi açılması için çalışmalar başlayacak

Küçükcan, her gün 30 bin kişi tarafından ziyaret edilen Cakarta İstiklal Camisi'nde Büyükelçilik tarafından Türk-İslam kültür ve medeniyetini yansıtan bir Türk Kültür Merkezi açılmasının dini ve kültürel ilişkileri geliştireceğinin altını çizerek, kurulması halinde merkezde aynı zamanda Türkçe öğretimi yapılacağını ifade etti.

Küçükcan, Türkiye'de güçlü bir din eğitimi geleneği ve imam hatip okulları, ilahiyat fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an-ı Kerim kursları, Diyanet eğitim merkezleri ve Diyanet Akademisi gibi köklü kurumlar olduğuna dikkati çekerek, Endonezya'dan gelecek öğrencilerin bu kurumlarda eğitim alabileceklerini aktardı.

Endonezya tarafından bir arsa tahsis edilmesi halinde Türkiye tarafından Cakarta'da bir eğitim kampüsü kurulabileceğini söyleyen Küçükcan, Türk kültür ve mimari özelliklerini yansıtması planlanan eğitim kampüsünde imam hatip lisesi modelinin hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Küçükcan, "İslamofobi ile mücadele ve Müslüman azınlıkların haklarının korunmasını önemsediğini, İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere çeşitli platformlarda bu konuyu gündeme getirdiğini" vurgulayarak, "dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'nın İslamofobi ve Müslüman azınlıkların hak ihlallerine karşı bir tutum sergilemesinin etkili olacağını ve Türkiye'nin bu konuda işbirliğine açık olduğunu" belirtti.

Endonezya Din İşleri Bakanı Umar da Cakarta İstiklal Cami bünyesinde bir Türk Kültür Merkezi kurulmasına olumlu baktıklarını ve söz konusu merkezin kurulması için hemen girişimlerde bulunabileceğini dile getirdi.

Umar, Türkiye'nin Asya-Avrupa arasında bir köprü olarak birikim ve deneyimlerinin önemsendiğini ve çok sayıda öğrenci göndermekten memnun olacaklarını söyledi.

Cakarta'da bir Türk eğitim kampüsü kurulması amacıyla arazi tahsis edilmesine olumlu bakacaklarını ifade eden Umar, Din İşleri Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında kurulacak olan Ortak Çalışma Komisyonunun bu konuyu detaylıca değerlendirebileceğini aktardı.

Umar, "İslamofobi ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğinin etkili olacağına inandığını, bu konuda iki ülke arasında kapsamlı görüşmelerin yararlı olacağını" vurgulayarak, Temmuz'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını paylaştı.