Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi.

15.07.2024 23:38
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi.

Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Büyükelçilik Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Ali Çetin, Gazeteci Kemal Öztürk ve Akademisyen Prof. Dr. Kudret Bülbül'ün yanı sıra Türk vatandaşları, diplomatlar, Katarlı yetkililer ve ülkede yaşayan yabancılar katılım gösterdi.

Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis Seher Yaşar'ın annesi Dilek ve babası Veysel Yaşar da konuklar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajının okunduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan slayt-video izlendi ve Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi de gezildi.

Etkinlikte, Büyükelçi Göksu ve Albay Çetin'in yanı sıra Öztürk ve Bülbül de FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine ilişkin konuşmalar yaptı.

Doha Büyükelçiliğince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle 15 Temmuz öncesi Katarlı basın kuruluşlarına hain darbe girişimine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı, iki panel düzenlendi ve Türkiye-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda anma etkinliği gerçekleştirildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği'nin girişimiyle, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türk halkı, Katar Emiri'nin ve halkının desteğini unutmayacaktır." yazısı Katar'ın sembol kulelerinden Al Jaber İkiz Kulelerine ve 'The View Hospital'a yansıtıldı. Söz konusu görüntüde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: AA

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