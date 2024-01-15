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Türkiye'nin en büyüğü, yeniden açılıyor

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olan Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki hayvan pazarı, SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle kapatılmıştı. Şarkışla İlçe Hayvan Sağlık ve Zabıtası Komisyonu, hastalığın sona ermesi üzerine pazarın tekrar açılmasına karar verdi.

Türkiye\'nin en büyüğü, yeniden açılıyor
15.01.2024 - 22:50,
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Türkiye'nin en büyüğü, yeniden açılıyor

SİVAS - Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olma özelliğini taşıyan ve SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle kapalı olan Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki hayvan pazarı yeniden açılıyor.

Yaklaşık 1 ay önce Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi ve Yükselen Köyünde yeni tip Şap Hastalığı virüsü görülmüştü. Hastalığın yayılmasını engellemek maksadıyla alınan karar sonrası Şarkışla Hayvan Pazarı kapatılmıştı. Sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz günlerde toplanan Şarkışla İlçe Hayvan Sağlık ve Zabıtası Komisyonu hastalığın bitmesi sebebiyle Şarkışla Hayvan pazarının 20.01.2024 tarihinden itibaren tekrardan açılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA
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