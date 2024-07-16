Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı'na yol açma çalışması başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı'na yol açma çalışması başladı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve dağcıların vazgeçilmez mekanları arasında yer alan Süphan Dağı'nda yol açma çalışması başlatıldı. Aydınlar Belde Belediyesi, Süphan Dağı'nın 2 bin 900 rakıma kadar yol açma çalışması başlattı. Turizme katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında dağcılar için bir dağevi projesi de planlanıyor.

16.07.2024 10:00  Güncelleme: 10:15
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Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı'na yol açma çalışması başladı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve dağcıların vazgeçilmez mekanları arasında yer alan Süphan Dağı'nda yol açma çalışması başlatıldı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belde Belediyesi, 4058 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın 2 bin 900 rakıma kadar yol açma çalışması başlattı. Yerli ve yabancı dağcıların fazla zorluk çekmeden ilk kamp yerine ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, "Süphan Dağı'nı turizme kazandırmak istiyoruz. Buralara kadar yol açma çalışmalarımız başladı. Tırmanış için bölgeye gelen dağcılara bir müjdemizde var. At yaylasına dağevi projemizde var. En kısa zamanda çalışmalara başlayacağız. Süphan Dağı beldemiz için büyük bir nimettir" dedi.

Türkiye\'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı\'na yol açma çalışması başladı
Kaynak: İHA

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