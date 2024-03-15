Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi Kudüs'te Cuma Namazı Kıldı

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Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldı.

İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen 80 bin Müslüman ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

Cuma namazını cemaatle Mescid-i Aksa'da kılan Başkonsolos Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ramazan ayının ilk cuma namazını bugün kıldık. Allah'a şükür herhangi bir olay çıkmadı. Müslümanlar hem huzur içinde ramazan ayını idrak etmeye devam ettiler hem de cuma namazını kıldılar. Biliyorsunuz 7 Ekim'den bu yana Mescid-i Aksa'ya giriş ve çıkışlar kontrol altındaydı, Müslümanların Aksa'ya girişinde büyük sıkıntılar vardı. İnşallah bunlar geride kaldı. Burada hep beraber ibadetimizi huzur içinde yapabiliyoruz. Buradan tekrar Türk halkına, Filistin halkına, tüm Müslümanlara selamlarımızı, sevgimizi gönderiyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz."

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları Ramazan ayının ilk cumasında da devam etti. Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi özellikle de belirli yaş grubunun altındakileri demir bariyerlerden geri çevirdi.

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemiş, namazlar yaklaşık 5 bin kişilik cemaatle eda edilmişti. İsrail polisi ile Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve TOMA'lardan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etmişti.