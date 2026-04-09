Küresel Dengeler Değişirken İstanbul Finans Merkezi Olabilir mi?

Küresel dengelerin hızla değişmesi ve bölgesel gerilimlerin artması, yatırımcıları yeni güvenli limanlar aramaya yöneltiyor. Bu süreçte İstanbul'un finans merkezi olup olamayacağı yeniden tartışılıyor. Prof. Dr. Abdulkadir Develi, küresel ekonomik görünümdeki bozulmaya dikkat çekerek, savaşın ekonomik tahribatının ciddi olduğunu ve sermayenin sürekli bombaların patladığı bölgelerde durmayacağını vurguladı.

Develi, sermayenin Hong Kong ve Avrupa gibi düşük riskli alanlara yöneldiğini, ancak gelişmekte olan bölgelere de gitme ihtiyacı duyduğunu belirtti. Türkiye'nin bu noktada ekonomik güvenlik kavramıyla avantaj elde edebileceğini, finansal, enerji, gıda ve lojistik güvenliğinin önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin jeo-ekopolitik konumunun güçlendiğini, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleriyle önemli bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

İstanbul'un finans merkezi olabilmesi için ticarette, üretimde ve enerjide öncü olunması gerektiğini vurgulayan Develi, Türkiye'nin enerji noktasında Avrupa için kritik bir ülke olduğunu, lojistik merkez olmasının finansal getiri sağlayacağını ve gıda güvenliğinde de kritik bir aktör olabileceğini belirtti. Enerji ve doğrudan yatırımların Türkiye'ye yönelebileceğini, yenilenebilir enerji alanındaki kazanımların yatırım anlamına geldiğini ekledi.

Develi, finansal merkez olmanın yalnızca sermaye çekmekle sınırlı olmadığını, doğrudan yatırımla birlikte geldiğini vurgulayarak, Türkiye'nin mevcut avantajını fırsata çevirmesi gerektiğini söyledi. Enerji krizinin küresel etkilerine değinerek, enerji arz ve talebini yönetebilen güvenli ülkelerin öne çıkacağını, Türkiye'nin bu noktada önemli bir rol oynadığını ifade etti.