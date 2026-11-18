Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Burak Rende, Batı Afrika'da Türk şirketleri için özellikle enerji, altyapı ve madencilik alanlarında önemli yatırım fırsatları bulunduğunu belirterek, Türk firmalarının risk alma kapasiteleri ve projeleri hayata geçirme becerileriyle bölgede avantajlı konumda olduğunu söyledi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da düzenlenen Batı Afrika Yatırım ve Entegrasyon Zirvesi (WAIIS 2026) kapsamında AA muhabirine konuşan Rende, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, Türk yatırımlarını ve zirvenin bölgesel işbirliği açısından sunduğu fırsatları değerlendirdi.

Ülkedeki uluslararası havalimanının bir Türk firması tarafından işletildiğini, zirveye ev sahipliği yapan konferans merkezinin de aynı firma tarafından inşa edildiğini anlatan Rende, şirketin yeni bir otel yatırımının da bulunduğunu kaydetti.

Rende, Türk şirketlerinin ulaştırma ve enerji alanlarındaki faaliyetlerinin gelecek dönemde madencilik ve lojistik gibi sektörlere yayılmasını beklediklerini, bu yatırımların Sierra Leone'nin Batı Afrika'da bölgesel merkez haline gelmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye ile Sierra Leone arasındaki ticaretin ve karşılıklı yatırımların gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Rende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio tarafından belirlenen 500 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma yolunda ilerlediklerinin altını çizdi.

Türk şirketleri için bölgesel yatırım fırsatları

WAIIS'in bölge ülkelerini ortak yatırım projeleri etrafında buluşturmayı amaçladığını aktaran Rende, Türk şirketleri açısından özellikle yenilenebilir enerji, elektrik altyapısı, barajlar ve madencilik alanlarında önemli fırsatlar bulunduğunu dile getirdi.

Rende, bu sektörlerdeki projelerin bölgesel işbirliği gerektirdiğine dikkati çekerek, Türk firmalarının uluslararası projelerdeki deneyimlerinin önemli avantaj sağladığını ifade etti.

Türk şirketlerinin bölgedeki potansiyeline ilişkin Rende, "Türk firmalarının hem risk alma kapasiteleri hem de üretim ve sonuç verme imkan ve kabiliyetleri bağlamında çok önemli bir avantajı var." dedi.

Zirvenin düzenlendiği konferans merkezinin de Türk şirketlerinin bölgedeki faaliyetlerine örnek oluşturduğunu belirten Rende, tesisin dört ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının Türk firmalarının iş yapma kapasitesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Bölgesel projelerin gerçekleştirilmesinde finansmanın belirleyici rol oynadığını vurgulayan Rende, zirvenin amaçlarından birinin de farklı finansman kaynaklarını yatırım projeleriyle buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Rende, zirve kapsamındaki görüşmelerin yeni işbirliklerine zemin hazırlamasını ve Türk şirketlerinin bu süreçte önemli rol üstlenmesini beklediklerini ifade etti.

"Türkiye'nin bu gelişimde önemli bir itici güç olarak ortaya çıktığını görüyoruz"

Rende, Sierra Leone'nin ekonomik gelişiminde Türkiye'nin giderek daha fazla rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Sierra Leone gelişiyor. Türkiye'nin bu gelişimde önemli bir itici güç olarak ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

Türk özel sektörünün yatırımlarının kurumsal işbirliğiyle de desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Rende, Sierra Leone'nin ekonomik açıdan güçlenmesinin Türkiye ile ilişkilerine de olumlu yansıyacağı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Sierra Leone'de olumlu bir itibara sahip olduğunu aktaran Rende, bunun ekonomik ilişkilerin yanı sıra eğitim ve kültürel işbirliği alanlarında da hissedildiğini ifade etti.

Rende, Türk girişimcilerin risk alma ve geleneksel yöntemlerin dışında verimlilik sağlayabilecek alanlara yönelme becerilerinin önemli bir avantaj oluşturduğunu, Sierra Leoneli yetkililerin de bu potansiyelin farkında olduğunu sözlerine ekledi.