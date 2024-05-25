Türkiye'nin Hizmet Sektörleri İhracatında İstenen Seviyeden Uzak - Son Dakika
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Türkiye'nin Hizmet Sektörleri İhracatında İstenen Seviyeden Uzak

Türkiye\'nin Hizmet Sektörleri İhracatında İstenen Seviyeden Uzak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Türkiye'nin hizmet sektörleri ihracatında istenen seviyeden çok uzak olduğunu belirterek, turizm ve taşımacılık gelirleri hariç net 5.9 milyar dolar hizmet ticareti açığı verildiğini açıkladı. Demir, dizi sektörü gelirlerinin dünya ticaretinin sadece yüzde 0.1'i kadar olduğunu ve Fikri Mülkiyet Hakları kullanım ücretlerinin giderlerin üç katı olduğunu ifade etti.

25.05.2024 14:56
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Türkiye'nin Hizmet Sektörleri İhracatında istenen seviyeden çok uzakta olduğunu belirterek, turizm ve taşımacılık gelirleri hariç net 5.9 milyar dolar hizmet ticareti açığı verildiğini, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde ve istihdam edilen Türk işçi sayısında ciddi bir düşüş olduğunu bildirdi.

Volkan Demir, yaptığı yazılı açıklamada, büyük atılım yapıldığı belirtilen dizi sektörü gelirlerimizin dünya ticaretinin sadece yüzde 0.1'i kadar olduğunu, Fikri Mülkiyet Hakları kullanım ücretleri gelirlerinin ise 2023 yılında 471 milyon ABD Doları iken, giderlerin 3.6 milyar ABD Doları olduğunu açığın ise 3.1 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.

"2023 yılında sadece Super Mario Çizgi filminin dünyadaki gelirinin Türkiye'nin tüm Fikri Mülkiyet Hakları kullanım gelirinin yaklaşık 3 katı olduğunu" belirten Demir, şöyle devam etti:

"Hizmet ihracatı turizm ile turizme bağlı yolcu taşıma ve dış ticarete bağlı navlun (Türkiye'nin ithalatının Türk firmalarınca taşınması ihracat, Türkiye'nin ihracatının diğer ülke firmalarınca taşınması ise ithalat olarak kaydedilmektedir) gelirlerinin ötesine geçememektedir. 2023 yılında Türkiye 99.9 milyar dolar Hizmet ihracatı, 47.9 milyar hizmet ithalatı gerçekleştirerek net 52 milyar dolar hizmet ticareti fazlası vermiştir.

"Turizm ve taşımacılık gelirleri 5,9 milyar dolar hizmet ticareti çığı vermiştir"

Turizm ve Taşımacılık hariç hizmet ihracatı sadece 16 milyar dolardır. 2023 yılında turizm gelirleri net 41 milyar dolar, net taşımacılık gelirleri 16.9 milyar dolardır. Bu durumda Turizm ve taşımacılık gelirleri hariç net 5.9 milyar dolar Hizmet Ticareti açığı verilmiştir. Bu açık her yıl düzenli olarak verilmektedir. Dünya Hizmet Dış Ticaretinin 2023 yılında yaklaşık 7.6 trilyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'nin payı yaklaşık yüzde 1.3'dür. Ancak Turizm hariç bu pay yüzde 0.79'a, Turizm ve Taşımacılık hariç yüzde 0.26'ya düşmektedir. Türkiye genç, girişimci ve yaratıcı nüfusu ve eşsiz kültürel özellikleri ile bilişimden, oyun sanayine, restoran işletmeciliğinden, mimarı tasarıma, müşavirlik hizmetlerinden eğitime, film sanayinden, finansal hizmetlere kadar birçok alanda inanılmaz bir potansiyele sahiptir. Uluslararası piyasaları anlayamama, yanlış ve eksik teşvik politikaları, liyakatli personel ile çalışmama gibi birçok neden Ticaret Bakanlığı'nın bu alandaki katkısını en düşük seviyede tutmaktadır.

"Dizi sektörü geliri dünya ticaretinde sadece yüzde 0.1"

Dizi sektöründe büyük bir atılım yapıldığı ifade edilmektedir. Ancak bu alandaki gelirlerimiz Dünya ticaretinin sadece yüzde 0.1'i kadardır. Ayrıca Fikri Mülkiyet Hakları kullanım ücretleri gelirleri 2023 yılında 471 milyon ABD Dolar iken, giderler ise 3.6 milyar ABD Dolarıdır. Açık 3.1 milyar Dolardır. Örnek vermek gerekirse, 2023 yılında sadece Super Mario Çizgi filminin dünyadaki geliri Türkiye'nin tüm Fikri Mülkiyet Hakları kullanım gelirinin yaklaşık 3 katıdır."

Kaynak: ANKA

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