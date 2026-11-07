Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Çorum'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Çorum'da öğrencilerle buluştu

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Türkiye\'nin ikinci astronotu Atasever, Çorum\'da öğrencilerle buluştu
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Çorum'da öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Çorum'da öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atasever, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Genç AR-GE ekibince Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere uzay deneyimlerini anlattı.

Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında 2024'te iki insanlı uzay görevi gerçekleştirdiklerini belirten Atasever, bu görevler sırasında mikro yer çekimi koşullarında 20 bilimsel çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Uluslararası Uzay İstasyonunun dünyanın yaklaşık 410 kilometre üzerinde bulunduğunu, saatte 27 bin kilometre hızla hareket ettiğini aktaran Atasever, "İstasyonun yapım süreci 12 yıl sürdü. 100 milyar dolardan fazla para harcanmış. İnsanlığın belki de bugüne kadar inşa ettiği en kompleks mühendislik yapısı, esasında bir bilimsel deney laboratuvarı. Biz uzayda mikro yer çekimi koşullarında bu yapının, laboratuvarın içinde bilimsel deneyler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Atasever, uzay yolculuklarında Türkiye'deki bilim insanlarının çalışmalarının mikro yer çekimi ortamında test edilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Atasever, sunumunun ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
Tuva Cihangir AtaseverTürkiyeGüncelÇorumSon Dakika

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