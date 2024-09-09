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Astronot Atasever Öğrencilerle Buluştu

Astronot Atasever Öğrencilerle Buluştu

Tuva Cihangir Atasever, Ankara'da öğrencilerle bir araya gelerek astronomi ve uzay teknolojileri alanlarında ilerlemek isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.

09.09.2024 17:51
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi.

Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özdemir Bayraktar Meslek Lisesi ve Ankara Fen Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Atasever, astronomi ve uzay teknolojileri alanlarında ilerlemek isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.

Uzay çalışmaları hakkında bilgi veren Atasever, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Konuşmaların ardından Atasever, öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve onlara TÜBİTAK Bilim Teknik dergisi hediye etti.

Buluşmaların ardından AA'ya açıklama yapan Atasever, öğrencilere uzay görevi ve mühendislik tecrübelerini aktardıklarını söyledi.

Atasever, onlardan gelen soruları çok kıymetli bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bizim Milli Teknoloji Hamlemiz ve Milli Uzay Programımız için çok önemli. Buradaki hedefleri gerçekleştirebilmemizin yolu onları havacılık ve uzay alanına dair heyecanlandırmaktan geçiyor. Biz de bu kapsamda bu önemli günde öğrencilerimizin yanlarında olmak istedik. Bu gençler bizim bayrağımızı götürdüğümüz irtifalardan çok daha öteye taşıyacaklar."

Kaynak: AA

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