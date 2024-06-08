Tuva Cihangir Atasever'in uzay seferi GUHEM'den canlı takip edildi - Son Dakika
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Tuva Cihangir Atasever'in uzay seferi GUHEM'den canlı takip edildi

Tuva Cihangir Atasever\'in uzay seferi GUHEM\'den canlı takip edildi

Tuva Cihangir Atasever'in Yörünge Altı Araştırma Misyonu kapsamındaki uzay seferi, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) canlı olarak takip edildi. GUHEM'e gelen vatandaşlar, Atasever'in fırlatılışını heyecanla izledi. Türkiye için tarihi bir gün olan bu olay, gençler arasında büyük ilgi uyandırdı ve onlara yeni astronotlar olma konusunda ilham verdi.

08.06.2024 19:27
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay seferi Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden (GUHEM) canlı olarak takip edildi.

GUHEM'e gelen vatandaşlar, Atasever'in Yörünge Altı Araştırma Misyonu kapsamında yapılacak yayını canlı takip etti.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu burada yaptığı açıklamada, Türkiye için tarihi bir gün yaşandığını aktardı.

Tuva Cihangir Atasever'in gönderilişini yakından takip ettiklerini aktaran Mirahmetoğlu, "Bu yolculuğa buradan yakından tanık edenler de oldu. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde daha önce Tuva Cihangir Atasever ile Alper Gezeravcı gibi birçok astronot ve kozmonotu birlikte ağırlamıştık. Henüz o zaman görevlerini icra etmemişlerdi. Bugün bir mutlulukla beraber buradaki ziyaretçilerimizle beraber onun fırlatılışına tanık olduk. Mexico'dan tarihi bir uçuş gerçekleştirdiler." dedi.

Burada gençleri yeni astronotlar olmaları için özendirdiklerini belirten Mirahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Gençler burada heyecanla biz Gökmen olmak istiyoruz dediler. Bu heyecan da hepimize yeter. İnşallah bahtları açık olsun. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafından Türkler bu konuya yakın ilgi gösterdiler. Pek çok arkadaşımız buraya geldi ve bu heyecanı beraber ortaya koydu. Online ortak olan arkadaşlarımız oldu. Özellikle küçük yaşlardan çok büyük ilgi görüyoruz. Herkes Atasever ve Gezeravcı'nın ismini biliyor. Onları kendine rol model olarak alıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuva Cihangir Atasever'in uzay seferi GUHEM'den canlı takip edildi - Son Dakika

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