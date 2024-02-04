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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Dünyaya Dönüşünü Sabırsızlıkla Bekliyor - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Dünyaya Dönüşünü Sabırsızlıkla Bekliyor

Türkiye\'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Dünyaya Dönüşünü Sabırsızlıkla Bekliyor

Alper Gezeravcı, dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkemize dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

04.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:50
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TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Alper Gezeravcı, dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelenmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gezeravcı, "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar! Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünyaya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Alper Gezeravcı, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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