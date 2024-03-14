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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Düzce'de gençlerle buluştu

DÜZCE - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce Üniversitesi'nde gençlerle buluşup uzaya çıkabilmek için geçtiği yolu anlattı.

Düzce Bilim Merkezi'nin açılışı için Düzce'ye gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gençlerle buluşup uzay yolculuğu ile ilgili gençlere bilgi verdi. İlk olarak Bilim Merkezinde minik öğrenciler ile buluşan Gezeravcı, yoğun ilgi ile karşılaştı. Daha sonra Düzce Üniversitesi'ne geçen Astronot Gezeravcı, Düzce Üniversitesi'nde kendisini bekleyen öğrencilerle buluştu. Yağmurlu havaya rağmen salona giremeyenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Alper Gezeravcı, "Giderek büyüyen uzayın eko sisteminde ülkemizin kat etmiş olduğu payını almaya imkan tanıyacak imzaları atacak kişiler sizlersiniz. Dolayısıyla hikayenin öznesi sizlersiniz. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye Uzay Ajansınız kuruldu. 2 yıllık hazırlık sürecinin ardından çalışmalarımızı tamamladık. Cumhuriyetimizin koyduğu 10 hedef takvime göre hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı, astronotluğa başvuru süreci ve aldıkları eğitimler ile ilgili konuşmasını sürdürmesinin ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirip salondan ayrıldı.