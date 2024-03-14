Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Görevimizi tamamladık, hedeflerimize devam ediyoruz - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Görevimizi tamamladık, hedeflerimize devam ediyoruz

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Görevimizi tamamladık, hedeflerimize devam ediyoruz

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzay misyonunu başarıyla tamamladıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer hedeflerine devam ettiklerini söyledi. Gençlik Buluşması'nda konuşan Gezeravcı, havacılık tutkusunun çocukluğundan beri devam ettiğini ve Türkiye'nin uzay alanındaki 10 stratejik hedefinden sadece birini gerçekleştirdiklerini belirtti. Gezeravcı, gençlerin Türkiye'nin uzay eko sisteminde önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, hikayenin öznesinin gençler olduğunu ifade etti.

14.03.2024 19:03  Güncelleme: 19:06
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay misyonuna ilişkin, "Çok şükür alnımızın akıyla mutlu ve başarılı bir şekilde görevimizi tamamladık ve geldik ama daha önemli olanı Türkiye Cumhuriyeti'nin koymuş olduğu diğer hedefler de takvime göre ilerlemeye devam ediyor." dedi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Gençlik Buluşması'nda konuşan Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonuna katılma yolculuğunun hikayesinden bahsetti.

Gezeravcı, çocukluğundan bu yana hayatının her döneminde havacılık aşkıyla hedef peşinde koştuğunu, havacılık alanında farklı platformlarda uçma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 2 yıllık hazırlık sürecinin ardından 2021'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 stratejik uzay hedefinin belirlendiğini aktaran Gezeravcı, "Gerçekleştirmiş olduğumuz görev, mutlulukla söylüyorum bu kadar heyecana ve teveccühe vesile olan bu başarı, halihazırda ülkemizin hedef olarak koyduğu uzay alanındaki 10 hedeften sadece biriydi. Çok şükür alnımızın akıyla mutlu ve başarılı bir şekilde görevimizi tamamladık ve geldik ama daha önemli olanı Türkiye Cumhuriyeti'nin koymuş olduğu diğer hedefler de takvime göre ilerlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu başarı hikayesinin özünde gençlerin olduğuna işaret eden Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin vermiş olduğu güçlü kararın devamını getirecek olan, giderek büyüyen uzay eko sisteminde ülkemizin hak etmiş olduğu payı almasına imkan tanıyacak imzaları atacak olan kardeşlerimiz sizlersiniz. Dolayısıyla bu bütün hikayenin öznesi sizlersiniz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Alper Gezeravcı, Gençlik, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Görevimizi tamamladık, hedeflerimize devam ediyoruz - Son Dakika

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