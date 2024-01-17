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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldi - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldi

Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın annesi ve babasıyla buluşarak Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu öncesi desteklerini dile getirdi. Kacır, Gezeravcı'nın uzay misyonunun Türk gençleri için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Ayrıca, fırlatma töreninin Ankara ve İstanbul'da kurulan planetaryumlardan da takip edileceği ve Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği 13 bilimsel deney hakkında bilgi verildiği ifade edildi.

17.01.2024 - 17:21,
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Florida'da 18 Ocak'ta saat 01.11'de gerçekleşecek fırlatma törenini takip etmek üzere Amerika'da bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu öncesi Türk astronot Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka ve babası Ali Gezeravcı ile bir araya geldi. Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alper Gezeravcı ile yaptığı görüşmeye değinerek, Bütün Türkiye nefesini tutacak, artık son 24 saatin içindeyiz. Hayırlısıyla, sağlıkla, başarıyla bu görevi de tamamlayacak dedi. Kacır'ın, Alper Gezeravcı'nın çocukluğunda böyle bir hayalinin olup olmadığını sorması üzerine annesi Sıddıka Gezeravcı, şöyle yanıt verdi

Anneannesine uçağı gördüğünde 'ben bu uçağın şoförü olacağım' demiş. Hep diyordu, 'ben büyüyünce pilot olacağım.'

'YENİ BİR DÖNEME GEÇİYORUZ'

Kacır, Gezeravcı'nın uzay misyonu serüveninin ele alındığı videoya değinerek, O videoda; 'uçaklarla ilgili hep hayaller kurardım ama uzayla ilgili hayal kurmaya gelince sıra, Alper bu alan başka milletlerin alanı, bizim milletimiz bu alanda yok diyerek kendimi sınırlandırırdım', diyordu. Ama şimdi bir perdeyi açıyoruz. Türk gençleri, Türk çocukları için yeni bir evreye, yeni bir döneme geçiyoruz. Türkiye'ye de yakışır. Türkiye güçlü ve kuvvetli bir ülke, iddia sahibi bir ülke. Böyle bir ülkenin evlatlarının bütün dünyada, bilimde, teknolojide iddialı olması lazım. Onun için de inşallah bu misyon yeni bir kapı aralayacak, yeni bir dönem başlatacak. Alper Gezeravcı gibi vatansever, cesur, irade sahibi, kararlı birisinin de bu misyonu icra etmesi bizim için ayrıca iftihar vesilesi. Duruşuyla, karakteriyle en doğru isim olduğunu her seferinde bize bir daha gösteriyor. Rabbim, hayırlısıyla gidip döndükten sonra da artık bir evlilik de nasip etsin dedi.

Kacır, Ankara Kızılay ve İstanbul Taksim Meydanı'nda kurulan planetaryumlardan da fırlatma törenin takip edileceğini belirtti. Yolculuğun 36 saat 4 dakikalık bir zaman olarak öngörüldüğünü anlatan Kacır, Türkiye'nin böyle büyük adımlar atması Türk gençlerinin ülkelerine olan inancını perçinliyor. Kendi devletlerinin dünya ile yarışan işler yapması bizim gençlerimize öz güven kazandırıyor diye konuştu.

13 BİLİMSEL DENEY

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek 13 bilimsel deney hakkında Alper Gezeravcı'nın kendisine bilgi verdiğini kaydeden Kacır, Sayın Cumhurbaşkanımız bilimde, teknolojide ne zaman bir proje arz etsek hep himaye ediyor, arkasında duruyor, cesaret veriyor. Bu sayede de güçlükleri atlatıyoruz. Türkiye roket teknolojilerinde çok mesafe katetti. Şimdi artık menziller çok uzadı. Türkiye'nin kabiliyetleri giderek artıyor. Hem savunma sanayi hem de sivil uzay çalışmaları anlamında bu çalışmalar çok kıymetli olacak. Önümüzdeki dönemde çok daha öteye da uzanacak dedi.

'OKULLARDA ASTRONOTUMUZUN VİDEOLARI İZLETİLDİ'

14 gün boyunca Alper Gezeravcı'nın yapacağı çalışmaların takip edileceğini belirten Kacır, Bugün bütün okullarda videoları izletildi, Milli Eğitim Bakanlığımız bu haftayı etkinlik haftası ilan etmiş. Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum, 'hazır etkinlik haftası bizim de astronotumuzu gönderdiğimiz hafta, biz videoları ve bilgi metinlerini gönderelim, uygun görürseniz okullarda izletelim' dedim. Türkiye'nin bütün okullarına videoları gönderildi. Milyonlarca öğrenci bütün okullarda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı tanımış oldu. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu ile ilgili bilgi sahibi oldu. Tabii oradayken de okullara bağlantılar yapacak, öğrenciler sorular soracak, bilgi alacaklar Alper Gezeravcı'dan diye konuştu.

Baba Ali Gezeravcı da astronot aşamasının kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST'teki açıklamasıyla bu sürprize tanıklık ettiklerini ifade etti. Görüşmede, Alper Gezeravcı'nın kardeşi Murat Gezeravcı, yengesi Hilal Gezeravcı ve yeğeni Karan Gezeravcı da bulundu. Kardeşi Murat Gezeravcı, Onun başarıları bizleri her zaman gururlandırıyordu. Bizler her zaman kendisiyle gurur duyduk, onun yanında bulunmaya çalıştık. Bütün çocuklarımıza, gençlerimize de örnek olacağını düşünüyorum dedi. (DHA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın ailesiyle bir araya geldi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldi - Son Dakika


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