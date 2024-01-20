Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi UUİ\'ye yaklaşıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yaklaşıyor. Uzay aracının istasyona kenetlenme süreci başladı.
Axiom Space, çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün UUİ'ye yaklaşma sürecin internet sitesinden canlı yayınlanıyor.
Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan aracın, TSİ 13.45'te UUİ'ye kenetlenmesi öngörülüyor.
UUİ'ye ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak.
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