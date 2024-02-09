Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibi dünyaya iniş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibi dünyaya iniş yaptı

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibi dünyaya iniş yaptı

Uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı astronot Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü dünyaya iniş yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldıktan 47 saat sonra Florida açıklarına iniş yapan Gezeravcı ve Ax-3 ekibi, zodyak botlar eşliğinde kapsülden çıkartıldı.

09.02.2024 23:30  Güncelleme: 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibi dünyaya iniş yaptı

ANKARA - Astronot Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya iniş yaptı.

Uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı astronot Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü dünyaya iniş yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldıktan 47 saat sonra Florida açıklarına iniş yapan Gezeravcı ve Ax-3 ekibi, zodyak botlar eşliğinde kapsülden çıkartıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Uluslararası, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibi dünyaya iniş yaptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:51:34. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibi dünyaya iniş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement