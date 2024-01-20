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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ve 3 astronot ISS'te sevinçle karşılandı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ve 3 astronot ISS'te sevinçle karşılandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay görevine 27 Eylül'de başlayan 'Expedition 70' astronotları ve kozmonotları tarafından sevinçle karşılandı. Axiom-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay görevine 27 Eylül'de başlayan 'Expedition 70' astronotları ve kozmonotları tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye\'nin ilk astronotu Gezeravcı ve 3 astronot ISS\'te sevinçle karşılandı
20.01.2024 - 20:26,  Güncelleme: 20:27
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- Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ve 3 astronot ISS'te sevinçle karşılandı

FLORIDA - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay görevine 27 Eylül'de başlayan "Expedition 70" astronotları ve kozmonotları tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dahil 4 astronotun yer aldığı "Axiom-3 uzay misyonu" kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan SpaceX'in Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti. Axiom-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay görevine 27 Eylül'de başlayan "Expedition 70" astronotları ve kozmonotları tarafından sevinçle karşılandı. "Expedition 70" astronotları ve kozmonotları, Axiom-3 ekibinin gelişini fotoğrafladı.

Gezeravcı, İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria, İtalyan Walter Villadei ve İsveçli Marcus Wandt, uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan çok sayıda bilimsel deney gerçekleştirecek. Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı uzay istasyonunda 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Astronotlar, görevin tamamlanmasının ardından Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.

19 Ocak'ta fırlatılmıştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu 19 Ocak'ta resmen başlamıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotları SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak saat 00.49'da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e dönmüştü.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Eylül, Uzay, Dış Politika, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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