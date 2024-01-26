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Türkiye'nin ilk astronotu ISS'de 'Oksijen Satürasyonu' deneyini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu ISS'de 'Oksijen Satürasyonu' deneyini gerçekleştirdi

Türkiye Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre, Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 'Oksijen Satürasyonu' deneyini gerçekleştirdi. Bu deneyde, yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak, düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor. Gezeravcı, bu deney ile birlikte ISS'de yapacağı 13 deneyden 6'ncısını tamamlamış oldu.

Türkiye\'nin ilk astronotu ISS\'de \'Oksijen Satürasyonu\' deneyini gerçekleştirdi
26.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:56
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TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bugün 'Oksijen Satürasyonu' deneyini yaptı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gezeravcı, ISS'de gerçekleştirdiği çalışmalarına 6'ncı deneyiyle devam etti. Nişantaşı Üniversitesi'nden Oğuzhan Aydemir'in proje yöneticisi olduğu deneyle, yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak, düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor. Gezeravcı, bu deneyle birlikte ISS'de yapacağı 13 deneyden 6'ncısını gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: DHA
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Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu ISS'de 'Oksijen Satürasyonu' deneyini gerçekleştirdi - Son Dakika
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