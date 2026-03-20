Türkiye'nin İlk Hızlı Tren Fabrikası Hizmete Girecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hızlı tren fabrikamızı bu yıl içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini kendi imkanlarımızla üreteceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) bünyesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde yapımı devam eden hızlı tren fabrikasında çalışmaları hızla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ öncülüğünde hızlı trenlerini üreten bir Türkiye var. Bununla kalmayıp, hızlı trenlerin fabrikalarını da inşa eden, teknolojisini geliştiren ve üretim süreçlerini kendi mühendisliğiyle yöneten bir Türkiye'den söz ediyoruz. Artık sadece rayları döşeyen değil; o raylarda çalışacak yüksek hızlı tren setlerini, üretim tesislerini tasarlayan, inşa eden, üreten ve test eden bir ülkeyiz" dedi.

Fabrikanın yapımında 4,5 ayda önemli ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "18 bin metrekarelik devasa bir alanda devam eden hızlı tren fabrikamızın yapım çalışmalarında yüzde 55 ilerleme sağladık. Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete almayı ve ülkemizin hızlı trenlerini bu tesiste üretmeyi hedefliyoruz. Çalışmalar hedeflenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini kendi imkanlarımızla üreteceğiz. Yüksek hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yerli ve milli tren üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, fabrikanın üretimde yeşil enerji kullanacağını vurgulayarak, "Fabrikamız hızlı tren üretiminde ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten alacak. Kurulacak güneş enerji sistemi sayesinde hem sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturacağız, hem de karbon ayak izimizi azaltacağız. Raylı sistemlerde yerliliği artırırken çevreye duyarlı bir üretim anlayışını da esas alacağız" dedi.

