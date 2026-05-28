Türkiye\'nin İlk Hızlı Treni 240 Km Hıza Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Daha önce hızlı trenin kritik testlerinden biri olan dinamik fren testlerinde 225 kilometre hıza ulaştıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden Milli Elektrikli Hızlı Trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı" dedi.

'TESTLERE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, testlere ilişkin bilgi vererek, "Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu yoğun ve titiz test programları kapsamında, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK ÜZERE TASARLADIK'

Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan setleri, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donattıklarını dile getirdi. Uraloğlu, "En önemli ve kritik sistemlerinden olan 'Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi' ile 'Cer Sistemi'ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için; yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık" açıklamasında bulundu.