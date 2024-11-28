Türkiye'nin İlk İklim Portalı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk İklim Portalı Hizmete Açıldı

Türkiye\'nin İlk İklim Portalı Hizmete Açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan İklim Portalı, iklim değişikliği ile ilgili doğru ve güncel bilgilerin paylaşılacağı bir platform olarak hizmete girdi. Portal, Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

28.11.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan ve Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının yer alacağı ilk çevrim içi platform olan İklim Portalı, hizmete açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 'Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde İklim Portalı kuruldu. Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlaması amaçlanan portal, Ankara'daki bir otelde düzenlenen programla tanıtıldı. Platformun, karar alıcılar ve bireyler için iklim değişikliği konusunda doğru ve güncel bilgiler sunacağı belirtildi.

'AFETLERLE SINIRLI OLMAYAN TEHDİT VE RİSKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, iklim değişikliğinin Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alan küresel bir kriz haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hem dünyada hem ülkemizde iklim değişikliğine bağlı olarak sıklık ve şiddeti gitgide artan afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Afetler; ulaşım, enerji, sanayi altyapılarımızı ciddi anlamında olumsuz şekilde etkiliyor ve çevresel, ekonomik ve sosyal maliyetler getiriyor. Bu anlamda iklim krizi öncelik halinde. Aslında sadece afetlerle sınırlı olmayan tehdit ve risklerle karşı karşıyayız. Küresel tedarik zincirlerinin bozulması, üretim alanının daralması, su krizi, gıda krizi ve hatta iklim göçlerine varan çok sayıda risk ve tehditle karşı karşıyayız. Bu anlamda tabii hem ülkeler hem yerel yönetimler hem de sektörler iklim kriziyle mücadeleyi planlama araçlarını ön saflarında tutmak zorundalar. Planlama araçları, politika, strateji ve eylem planları açısından doğru, güncel ve erişilebilir veri oldukça kritik öneme sahip. Biz de bu iklim platformunu ülkemiz için önemli bir araç olarak planladık ve geliştirdik. Türkiye'deki iklim değişikliğiyle ilgili kamunun, akademinin, sivil toplum kuruluşlarının üretmiş olduğu verilerin, bu platform üzerinden doğrulanmış bilimsel ve güncel şekilde paylaşımını hedefliyoruz."

Vatandaşlar, İklim Portalı'na 'iklimportal.gov.tr' adresi üzerinden erişilebilecek.

Kaynak: DHA

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