Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, ilk kez yuvasından ayrıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, ilk kez yuvasından ayrıldı

Türkiye\'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, ilk kez yuvasından ayrıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve geliştirilen HÜRJET, bugüne kadar yapılan testlerin ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Samsun'da gösteri yapacak. HÜRJET, Türk Yıldızları ile kol uçuşu gerçekleştirmiş ve NF-5 uçaklarının yerini alması planlanıyor. Seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapılacak ve 2025'te Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlar başlayacak.

17.05.2024 13:59
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Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, bugüne kadar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde yürütülen test uçuşlarının ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk kez yuvasından ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen HÜRJET projesinde önemli kilometre taşlarından biri daha dönülüyor.

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde kağıt üzerindeki çizimlerden gerçeğe dönen ve gökyüzüyle buluşan HÜRJET, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da özel bir gösteri gerçekleştirecek.

Bu gösteriyle HÜRJET, bir anlamda yuvası konumundaki tesisten ilk kez ayrılacak ve TUSAŞ semalarından farklı bir yerde uçuş yapacak.

Jet eğitim, harbe hazırlık, red aircraft uçağı ve uçak gemisi versiyonları yanında akrotim gösteri uçağı versiyonu da olacak HÜRJET, bugüne kadar yapılan testlerde 56 sorti yapıp 65 saat havada kaldı.

Uçak sistemlerinin geliştirme ve doğrulama testleri yapılarak mevcut limitasyonları açılan HÜRJET'in, zarf genişletme testleri ile kabiliyetleri artırıldı ve bunları gösterme fırsatı buldu. Daha yüksek sürat ve irtifalara çıkan HÜRJET, gökyüzünde daha agresif manevralar yapabilir hale geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın kullandığı NF-5 uçaklarının yerini ilerleyen dönemde HÜRJET'in alması planlanıyor. HÜRJET, Türk Yıldızları ile kol uçuşu da gerçekleştirmişti.

2025'te Türk Hava Kuvvetlerine katılacak

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı.

Üretimi tamamlanan ilk komponent 10 Haziran 2022'de düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşındı. Montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri (iniş takımı, kablaj, kanopi mekanizma, elektrik testleri) başlatılan HÜRJET, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan aviyonik sistem, elektrik sistemi ve yakıt testlerini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı. Taksi testleri için 18 Mart 2023'te pistle buluşan HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu.

İlk uçuşu için 07.35'te havalanan HÜRJET, 26 dakika havada kalarak emniyetli şekilde uçuşunu tamamladı. Test boyunca 14 bin feet irtifaya çıkan HÜRJET, 250 knot hava süratine ulaştı. HÜRJET, ilk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerini devam ettirdi.

TUSAŞ, HÜRJET'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor. 2025'ten sonra her ay 2 HÜRJET'in müşteriye teslim edilebilir olması amaçlanıyor.

HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının da 2025'te başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, ilk kez yuvasından ayrıldı - Son Dakika

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