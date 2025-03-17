Türkiye'nin İlk Kırsal Uydu Kenti Tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Kırsal Uydu Kenti Tamamlandı

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Hatay'da 3.500 dönüm mera alanında inşa edilen kırsal uydu kent, depremzedelere yuva olacak.

17.03.2025 10:42
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3 bin 500 dönümlük meraydı, Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti oldu

Muhtar Ahmet Güngör: "Burası önceden meraydı şimdi ise bize yuva oldu"

HATAY - Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarıyla 16 mahalleyi birleştirerek inşa edilen Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentinde sona gelindi. Yaklaşık 692 köy evinin inşa edildiği kırsal uydu kenti, geçmişte hayvanların otlatıldığı mera alanıyken yüzlerce depremzede aileye sıcak yuva olacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgenin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurdu. Betonarme ve çelik karkastan yapılan evler, 100 ile 125 metrekare aralığında 3+1 olarak inşa edildi. Uydu kentte altyapı, zemin iyileştirmeleri ve yollar da hızla tamamlanıyor. Ayrıca bölgede okul, sağlık ocağı ve ibadethane için de yer ayrıldı. Eskiden hayvanların otlandığı mera alanı olan arazi şimdiyse yüzlerce depremzedeye sıcak yuva olmaya başladı.

"Burası önceden meraydı şimdi ise bize yuva oldu"

Eskinde hayvanların otlatıldığı mera alanıyken şimdi depremzede ailelere sıcak yuva olan konutların inşa edildiği alan olduğunu ifade eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Güngör, "Eskiden burada 3 bin 500 dönümlük meramız vardı. Bu meranın içinde ev yapacaklarını kimse tahmin edemezdi. Eskiden hayvanların otlandığı yerler, bize ev oldu. Sağ olsun devletimizden, üçe beşe bakmadan bizlere konut yaptı. Reisimiz Cumhurbaşkanımızdan muhtarlarımıza kadar teşekkür ederiz. Evler çok mükemmel bir yapı. Eskiden oturduğumuz evleri böyle değildi. Dolabından tut lavabosuna kadar böyle bir şey yoktu. Böyle evlerin yapılacağını tahmin edemezdik. Burası önceden meraydı şimdi ise bize yuva oldu" dedi.

"Yeni evlerimize Nisan ayının sonlarında taşınacağız"

Yeni yapılan yuvalarına Nisan ayının sonunda taşınacaklarını söyleyen Abdurrahman Benli, "Evler çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. Dolaplarımız ve diğer şeyler çok güzel. Allah devletimizi düşürmesin. Yeni evlerimize Nisan ayının sonlarında taşınacağız" şeklinde konuştu.

"Yeni yapılan evler çok güzel ve eski oturduğumuz köy evlerinden daha lüks oldu"

Yeni inşa edilen köy evlerinden övgüyle bahseden Bilal Kıratlı, "Yeni yapılan evler çok güzel. Eski oturduğumuz köy evlerinden daha lüks oldu. Mükemmel evler yapıldı. Önceden Hatay yöresinde böyle evlerde yaşayan yoktu. Burası meraydı ve devletimizin yaptığı işlere bakabilirsiniz. Meraydı bizlere ev oldu. Böyle evleri hayal edemezdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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