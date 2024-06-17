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Türkiye'nin ilk milli parkı bayramda ziyaretçi akınına uğradı

YOZGAT - Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda güzel havayı fırsat bilen piknikçilerin akınına uğradı.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, ormanlık alanda ağaçların gölgesi altında bir yandan mangal ve semaver yakarken bir yandan da yürüyüş yapıp oyun oynayarak bayram tatilinin tadını çıkardı. Vatandaşların oturacak yer bulmakta güçlük çektiği Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda, doğa ile iç içe olmak isteyen vatandaşlar hem piknik yaptı hem de ailece güzel vakit geçirdi.

Ankara'dan gelen misafirleriyle birlikte Çamlık Milli Parkı'na geldiklerini söyleyen Yalçın Görgeç, "Bayram tatili için misafirlerimiz Yozgat'a geldi. Biz de onlarla birlikte Çamlık Milli Parkı'mızda piknik yapmaya geldik. Sabah erken geldik, çünkü bayram tatillerinde burası bir hayli kalabalık oluyor. Çok güzel bir yer herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim. Havaların sıcak olması da piknik alanlarına insanların yönelmesini sağlıyor. İnsanlarda doğaya çıkınca biraz daha rahatlıyorlar" dedi.

Kırıkkale'den Yozgat'ta bayram tatili için gelen Tuncay Yazan ise, "Kurban Bayramı dolayısıyla sılayı rahim yapalım dedik, anne ve babamızın yanına geldik. Kırıkkale'de kurbanımızı kesip Yozgat'a geldik. Bugün de Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı'na geldik. Burayı herkese tavsiye ediyoruz, mükemmel bir yer. Sabah saat 09.00'da geldik, yer bulmakta zorlandık. Şehir dışından gelen herkesi buraya davet ediyoruz, burayı görmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan orman yangınlarına karşı da itfaiye ekipleri de ring atarak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.