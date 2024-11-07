Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e ziyaret - Son Dakika
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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e ziyaret

Türkiye\'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu\'dan Pakistan Başbakanı Şerif\'e ziyaret

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i konutunda ziyaret etti.

07.11.2024 13:46
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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i konutunda ziyaret etti.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Şerif görüşmede, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için 28 Ekim'de güven mektubunu sunan Büyükelçi Neziroğlu ile yakın çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Pakistan ile Türkiye arasındaki tarihi, köklü ve kardeşlik bağlarını hatırlatan Başbakan Şerif, Keşmir konusunda Türkiye'nin Pakistan'a verdiği istikrarlı destek için teşekkür ederek, Pakistan'ın da temel çıkarları konusunda Türkiye'ye güçlü destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Görüşmede, başta Gazze ve Orta Doğu olmak üzere bölgesel durum da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ve iyi dileklerini ileten Şerif, Erdoğan'a en kısa zamanda Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmesi için yaptığı daveti yineledi.

Pakistan ile Türkiye arasında artan ikili işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Neziroğlu da ticaret, yatırım ve savunma alanlarındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Neziroğlu, kendisini kabul ettiği için Başbakan Şerif'e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki güçlü ve tarihi dostluk bağlarını daha da güçlendirmek için tam bağlılık ve destek sözü verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İrfan Neziroğlu, Dış Politika, Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e ziyaret - Son Dakika

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