Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nda "15 Temmuz" anma etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Filistin nezdinde Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ve Başkonsolosluk görevlilerinin katıldığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Çobanoğlu, 15 Temmuz'un Türk milleti açısından son derece zor ve uzun bir gece olduğunu ifade etti.

Yıllarca devletin kademelerine sızan, "hizmet" adı altında para toplayarak ekonomik güç kazanan, basın yoluyla dezenformasyon faaliyetleri yürüten Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi, devletin her türlü güvenlik yapılanmasının silahlarını halka karşı kullanmak suretiyle bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu belirten Çobanoğlu, Türk milletinin her türlü ideolojik ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak o gece tek bir vücut halinde kenetlenerek girişimi bertaraf ettiğini söyledi.

Büyükelçi Çobanoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diledi.

Tehditlerin 15 Temmuz'da sona ermediğini ve zaman zaman FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldığını aktaran Çobanoğlu, buna karşın 15 Temmuz ve sonrasında terör örgütüne büyük darbe indirildiğini ifade etti.

Çobanoğlu, terör örgütünün bazı Batı ülkelerinde eğitim ve düşünce kuruluşu gibi isimler altında yapılanmalarını koruduğuna işaret ederek, bunlarla mücadelenin önemine ve Filistin makamlarının ülkede FETÖ yapılanmasına izin vermediğine dikkati çekti.

Filistin halkının Türk halkı ile büyük bir dayanışma örneği sergilediğini belirten Büyükelçi, Filistinlilerin 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye dualar ettiğini dile getirdi.