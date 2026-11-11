Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığını ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına ziyarette bulundu.

Büyükelçi Başçeri'yi KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, başkan yardımcıları Adil Rumi Şahbaz ile Seyit Gökhan Kahyaoğlu, koordinatörler ve şube müdürleri karşıladı.

Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirilmesinin ardından Büyükelçi Başçeri'ye, sivil savunma personeli tarafından Tarih Koridoru'nda teşkilatın tarihsel sürecine ilişkin bilgi verildi.

Protokol defterinin imzalanmasından sonra Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bölge müdürlerinin katılımıyla çevrim içi brifing verildi.

Başçeri, daha sonra Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye'den gelen gaziler ve şehit yakınlarıyla buluştu.

Büyükelçi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve varoluş mücadelesine destek veren, bu uğurda yaralanıp gazi olan kahramanlarla, 52 yıl sonra, Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığını taçlandırdığı KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının tesislerinde bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Muharebe alanlarının korunmasının ve bu alanlarda yaşananların gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten Başçeri, içinde bulunulan coğrafyada hakikatler dile getirilmediğinde gerçek olmayan söylemlerin gerçekmiş gibi algılanabildiğini ifade etti.??????? Başçeri, "Onun için hafızaya çok ciddi ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiYerel HaberlerDiplomasiAli MuratTürkiyeKıbrısGüncelSon Dakika

Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
19:15
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci’nin kadroda neden olmadığını açıkladı
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 19:51:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android