Türkiye\'nin Londra Büyükelçiliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için davet verdi

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Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla davet verildi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sefire Sevcan Ertaş ile Britanya Türk Kadınları Derneği (BTKD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle büyükelçilik konutunda çay daveti verdi.

Davete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Temsilcisi Çimen Keskin, BTKD Başkanı Maviş Fuchs, dernek üyeleri, büyükelçilik çalışanları ve basın mensupları katıldı.

"Her birimizin bulunduğumuz toplum ve ülkemize büyük katkısı var"

Sefire Ertaş, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, kadınlara emeğini, çabasını, başarılarını ve karşılaştığı zorlukları hatırlama fırsatı verdiğini belirterek, kadınların toplumun temel direği olduğunu dile getirdi.

Ertaş, "Eş, anne, kız kardeş, meslektaş veya yönetici olarak her birimizin bulunduğumuz toplum ve ülkemize büyük katkısı var." ifadesini kullandı.

Londra'da da hayatın her alanında başarılı kadınların olduğunu ve bu kadınlardan bir kısmının bugünkü davete katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizler huzurun ve refahın teminatıyız. Bizsiz bir yönetim, eksik bir yönetimdir. Biz toplumun her kesimindeki sesleri temsil eder, farklı bakış açıları sunarız. Bu nedenle siyasi, ekonomik ve sosyal alanlardaki katılımımız çok önemlidir. Bu bağlamda, ülkemizde kadın hakları alanında devrim niteliğinde adımların önünü açan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz."

BTKD Başkanı Fuchs da hayata renk katan, dünyayı güzelleştirmek için büyük emek harcayan azimli, güçlü ve mücadeleci kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olması dileğinde bulundu.

"Hepimizin hayatı sevgi, başarı ve mutlulukla dolu olsun." temennisinde bulunan Fuchs, davete ev sahipliği yapan BTKD Onursal Başkanı Sefire Ertaş'a da teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından genç keman sanatçısı Elfida Elfida Su Turan, davetlilere yerli ve yabancı eserler sundu.

Davet, konuklara Türk yemekleri ikram edilmesinin ardından sona erdi.