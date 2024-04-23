Türkiye\'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Avrasya ve Balkanlar Bölgesinden Yılın Diplomatı seçildi

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Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere'de yayımlanan "Diplomat" dergisi tarafından her yıl verilen "Avrasya ve Balkanlar Bölgesinden Yılın Diplomatı" ödülüne layık görüldü.

Dergi tarafından 14'üncüsü düzenlenen ödül töreni kapsamında, Londra'da görev yapan yabancı diplomatlara 10 bölgesel ve tematik kategoride ödüller verildi.

İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin kıdemli muhabiri Adam Fleming yaptı.

Törende, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, "Avrasya ve Balkanlar Bölgesinden Yılın Diplomatı" ödülüne layık görüldü.

Büyükelçi Ertaş, ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'yi Londra'da temsil etmenin büyük sorumluluk ve onur olduğunu dile getirerek, büyükelçilik ve başkonsolosluk çalışanlarına teşekkür etti.