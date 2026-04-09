Türkiye'nin Maden İhracatında Coğrafi Çeşitlenme Hızlandı

Türkiye'nin maden ihracatı, 2021-2025 döneminde coğrafi bir değişim yaşadı. Geleneksel Avrupa pazarlarında sınırlı hareket görülürken, Balkanlar, Hindistan ve Güney Kore gibi bölgelerde artışlar dikkat çekti. Sanayi mineralleri ve doğal taşlara olan talep, bu pazarlardaki büyümeyi destekledi.

Çin, en büyük pazar olarak kalsa da ihracat değeri 2025'te 1,64 milyar dolara geriledi. ABD ikinci büyük pazar olmayı sürdürdü, ancak dalgalı bir seyir izledi. Bulgaristan'da ihracat neredeyse iki katına çıkarak 461 milyon dolara ulaştı. Hindistan'a ihracat sürekli artarak 262 milyon dolara yükseldi.

Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak yatay seyir gözlemlendi, Almanya ve Fransa gibi pazarlarda düşüş yaşandı. Orta Doğu'da Suudi Arabistan'da ihracat 120 milyon dolara çıktı. Güney Kore'de 143 milyon dolara yükselen ihracat, Asya merkezli büyüme eğilimini güçlendirdi.

Ürün bazında doğal taşlar en büyük payı korurken, feldspat, kuvars ve bor ürünlerinde artış dikkat çekti. Veriler, tek pazara bağımlılığın azaldığını ve katma değerli ürün ihracatının önem kazandığını gösteriyor.