Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve heyetine iftar verdi

Kocaeli'nin 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından Gebze, Çayırova ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 510 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 110 ecstasy hap, 26 sentetik ecza, hassas terazi ve 24 bin 400 TL para ele geçirildi. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.