Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve heyetine iftar verdi - Son Dakika
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve heyetine iftar verdi

Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve heyetine iftar verdi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve heyetine iftar verdi. Büyükelçilik rezidansındaki iftar programı çerçevesinde Bilgiç, Gaynutdin'den Rusya'daki Müslümanlar ve idarenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Gaynutdin tarafından, Uluslararası Müslüman Forumu yayın organı Minaret İslam Dergisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesileyle basılan özel sayısının tanıtımı da yapıldı. Türkiye ile Rusya Federasyonu Müslümanları arasındaki ilişkilerin ele alındığı dergide, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın mülakatına da yer verildi. Ayrıca, Gaynutdin Rusya'daki görev süresi dolan Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran'a Rusya Müslümanlarının en yüksek ödüllerinden biri olan 'el-Fahr' şeref nişanı verdi.

14.03.2024 01:31  Güncelleme: 01:34
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve heyetine iftar verdi.

Büyükelçilik rezidansındaki iftar programı çerçevesinde Bilgiç, Gaynutdin'den Rusya'daki Müslümanlar ve idarenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Görüşmede, Gaynutdin tarafından, Uluslararası Müslüman Forumu yayın organı Minaret İslam Dergisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesileyle basılan özel sayısının tanıtımı da yapıldı.

Türkiye ile Rusya Federasyonu Müslümanları arasındaki ilişkilerin ele alındığı dergide, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın mülakatına da yer verildi.

Ayrıca, Gaynutdin Rusya'daki görev süresi dolan Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran'a Rusya Müslümanlarının en yüksek ödüllerinden biri olan "el-Fahr" şeref nişanı verdi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Büyükelçilik, Ali Erbaş, Türkiye, Moskova, Rusya, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve heyetine iftar verdi - Son Dakika

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